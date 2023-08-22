Viral, Pemotor Tinggalkan Cewek saat Akan Ditilang Polisi, Warganet: Pacar Ga Ada Akhlak

BANYAK kejadian unik bisa terjadi di jalan raya, termasuk yang melibatkan pengendara sepeda motor. Ada romansa di atas roda dua, tapi juga cerita lucu seperti yang terjadi dalam sebuah video viral pengendara motor baru baru ini.

Dalam sebuah video yang diunggah ulang akun @lambe_turah, terekam momen ketika pemotor diberhentikan polisi saat razia kendaraan. Kebetulan, pemotor tersebut membawa penumpang yang diduga kekasihnya tanpa mengenakan helm.

Karena yang bonceng tidak menengenakan pelindung kepala, polisi kemudian memberhentikan pengendara tersebut. Tidak diduga, setelah cewek tersebut turun, pengendara yang didepan langsung ngacir pergi.

Nah, tidak lama setelah motor pergi, wanita tersebut mengejarnya ketika polisi dan petugas lainnya memberhentikan kendaraan lain. Tidak diketahui pasti dimana kejadian itu berlangsung.

Dari rekaman yang diambil seseorang di dalam mobil hanya tempat tersebut sepertinya di bawah flyover karena terlihat teduh. Sedangkan di sisi kiri tampak bangunan seperti aparteman atau perkantoran yang mejulang tinggi.