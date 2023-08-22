Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rute Bus Transjakarta Koridor 9 Pinang Ranti - Pluit

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:41 WIB
Rute Bus Transjakarta Koridor 9 Pinang Ranti - Pluit
Rute bus Transjakarta Koridor 9 Pinang Ranti - Pluit. (Doc. Twitter Transjakarta)
A
A
A

JAKARTA - Rute Transjakarta koridor 9 Pinang Ranti - Pluit, perlu Anda ketahui terlebih jika sedang ada urusan dan ingin menggunakan moda transportasi tersebut.

Lalu bus Transjakarta koridor 9 dengan rute Pinang Ranti - Pluit merupakan Bus Rapid Transit (BRT) atau Bus Raya Terpadu. Dan merupakan tumpuan banyak orang untuk berpergian.

Bus ini memiliki rute yang menghubungkan jalan Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Bus BRT ini melintasi Jalan Pondok Gede, Jalan Tol Jagorawi, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Letjen S,Parman, Jalan Prof Dr. Latumeten, Jalan Jembatan Tiga dan Jalan Pluit.

Bus koridor 9 ini tidak memiliki jalur khusus sepenuhnya, jalurnya menyatu dengan jalanan umumnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
