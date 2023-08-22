Mengenang Po Bus Sumber Kencono yang Punya Julukan Raja Jalanan

PO Bus Sumber Kencono menjadi perusahaan otobus yang susah dilupakan bagi pengguna transportasi bus daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur

Bagaimana tidak, bus asal wilayah Surabaya ini sangat terkenal gesit, murah dan ramah dalam memberikan pelayanan.Sayangnya, PO Bus Sumber Kencono pun berganti nama.

Hal ini membuat pengguna mengenang PO Bus Sumber Kencono yang pernah berjaya.Padahal perusahaan ini sudah berdiri pada tahun 1981 oleh bapak Setyaki Sasongko dengan unit awal berjumlah enam unit bus.Adapun PO bus ini mengganti menjadi Sumber Selamat.

-Berikut mengenang PO Bus Sumber Kencono dilansir dari berbagai sumber:

1. Punya Julukan Raja Jalanan

Bus Sumber Kencono bahkan mendapat jukukan raja jalanan yang tidak segan-segan untuk menyalip para kompetitornya.

Selain itu, selama perjalanan karirnya PO Sumber Kencono dikenal banyak masyarakat sebagai perusahaan bus yang cepat, gesit dan murah meriah.