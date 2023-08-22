Kurangi Spam, Steamer Twitch Kini Bisa Blokir Pengguna Lain untuk Tidak Menonton Siaran

JAKARTA - Platform berbagi video Twitch kini memungkinkan para streamer memblokir pengguna lain saat mereka melakukan siaran langsung. Dengan begitu, pengganggu tidak hanya hilang dari tab obrolan tapi juga tidak bisa melihat siaran.

Dilansir dari Gizmodo, Selasa (22/8/2023), eksekutif Twitch mengatakan bahwa streamer akan dapat mengklik satu tombol di tengah alat pemblokiran untuk menghentikan pengguna yang dilarang melihat streaming.

Tombol tersebut akan tersedia melalui dasbor streamer, dan dikabarkan bahwa fitur baru ini akan diluncurkan ke streamer dalam waktu dekat, atau lebih tepatnya sekitar satu bulan ke depan.

Untuk diketahui, sebelumnya, para streamer hanya bisa membisukan pengguna lain yang mengganggu dengan menghentikan fungsi obrolan. Tetapi fitur ini tidak menghalangi mereka untuk menonton siaran.

Dengan fitur baru, pengguna yang terkena larangan akan segera dihapus dari melihat aliran video, dan mereka akan diblokir dari menonton aliran apa pun di masa mendatang.

Manajer produk Twitch Trevor Fisher mengatakan mereka berencana untuk menambahkan fungsionalitas itu di pembaruan mendatang dan menyebut saat ini pengguna yang dilarang dilarang dari daftar pengikut streamer.

"Ini adalah sesuatu di mana kami harus membuat banyak kemajuan bertahap, itu hanya menyelesaikan satu bagian dari masalah pada satu waktu,” kata Fisher.