Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pentingnya Memiliki Penyimpanan Data Bisnis yang Aman di Indonesia

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:41 WIB
Pentingnya Memiliki Penyimpanan Data Bisnis yang Aman di Indonesia
Foto: Dok Synology
A
A
A

JAKARTA- Synology memperkenalkan NAS (Network Attached Storage) dari Synology yang berperan khusus sebagai solusi penyimpanan data digital untuk Bisnis. Namun selama ini belum banyak orang atau pelaku bisnis yang mengetahui tentang fungsi NAS itu sendiri.

Clara Hsu Country Manager Indonesia dari Synology mengatakan bicara soal transformasi digital, solusi Synology memberikan solusi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan data. Namun, jika bicara soal penyimpanan data sebenarnya kebutuhan akan penyimpanan hybrid yaitu perpaduan cloud dengan on-premise atau lokal saat ini semakin meningkat pesat baik untuk perusahaan enterprise atau bisnis UMKM.

Tantangan dalam mengelola data bisnis

Tantangan utama dalam manajemen data adalah volume data yang semakin tinggi dan kompleks. Perusahaan saat ini menghasilkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, menyebabkan data-data bisnis tersebar di berbagai perangkat. Kapasitas yang besar serta data yang tersebar mengakibatkan pengelolaan data semakin susah serta membutuhkan resource yang tinggi, seperti manpower yang memadai dan biaya yang cukup.

Sedangkan di sisi perlindungan data, ancaman cyber menjadi tantangan besar bagi perusahaan, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu di Indonesia, di mana serangan cyber menyerang salah satu bank besar yang mengakibatkan terjadinya downtime pada layanan bisnis.

Clara Hsu, Country Manager Indonesia di Synology, perusahaan pembuat NAS (Network Attached Storage) untuk solusi manajemen data, menambahkan bahwa kebocoran data ataupun kehilangan data akibat serangan cyber dapat sangat merugikan dan berdampak negatif pada reputasi perusahaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188003//angkasatour-no98_large.jpg
Rekomendasi Travel Agency Terpercaya di Jakarta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement