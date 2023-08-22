Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Alasan Sistem Pelacakan Kendaraan Penting untuk Perusahaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:39 WIB
5 Alasan Sistem Pelacakan Kendaraan Penting untuk Perusahaan
Ilustrasi alat pelacak kendaraan. (Foto: dok freepik)
A
A
A

Angka kejahatan yang semakin tinggi dan mengkhawatirkan terhadap pencurian kendaraan serta barang bawaan, mengharuskan perusahaan dengan armada kendaraan menggunakan sistem keamanan kendaraan seperti alat pelacak kendaraan atau yang dikenal dengan sebutan GPS tracker.

Perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang mengandalkan armada untuk menunjang bisnisnya, seperti perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, logistik, pertambangan, atau transportasi, sangat membutuhkan sistem pengelolaan keamanan armada dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, masalah tersebut bisa diatasi dengan penggunaan GPS (Global Positioning System) yang bisa memantau lokasi secara tepat, khususnya armada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Alasan Penggunaan Alat Pelacak Kendaraan Perusahaan

Pengelolaan dan pemantauan armada secara konvensional membutuhkan waktu yang lama. Cara ini juga rentan terjadi kesalahan akibat human error. Kedua hal tersebut merupakan alasan awal dibutuhkan sistem keamanan kendaraan dengan menggunakan alat pelacak kendaraan yang canggih.

Banyak alasan penting mengapa sistem keamanan kendaraan harus Anda gunakan, seperti berikut ini.

1. Pengelolaan dan Proteksi Aset

Kendaraan merupakan salah satu aset penting perusahaan, sehingga harus dilakukan pengelolaan keamanan yang tepat terhadap setiap unitnya.

Sistem pelacakan kendaraan yang canggih bisa memantau lokasi kendaraan dan rute perjalanannya. Dengan demikian, perusahaan tidak akan kehilangan jejak dan meminimalisir pencurian kendaraan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement