Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Aplikasi Tesla Mungkinkan Pengguna Kontrol Mobil Lewat iPhone dan iPad

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:38 WIB
Update Aplikasi Tesla Mungkinkan Pengguna Kontrol Mobil Lewat iPhone dan iPad
Perangkat iPhone bisa kontrol mobil Tesla (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna iPhone dan iPad kini dapat mengontrol mobil Tesla lewat aplikasi Tesla versi 4.24.0. Selain itu akan ada sejumlah fitur menarik lainnya yang bisa dicoba oleh pengguna.

Dilansir dari Mashable, Senin (21/8/2023), Tesla baru saja mengintegrasikan aplikasinya dengan Apple Shortcut. Dengan begitu pengguna mobil Tesla bisa mengambil beberapa tindakan lewat pintasan di perangkat Apple.

Total ada 15 pintasan yang ditawarkan. Pintasan ini termasuk kemampuan untuk mengunci dan membuka kunci mobil, mengaktifkan atau menonaktifkan mode berkendara, membuka dan menutup port pengisian daya, dan banyak lagi.

Setelah pengguna mengatur pintasan, mereka akan dapat membiarkannya di sana dan mengaksesnya dengan berbicara dengan Siri, atau dapat menambahkannya ke Layar Utama di antara opsi lainnya untuk akses yang lebih mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
iPad iPhone Siri Aplikasi Tesla Tesla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/52/3058959/tesla_model_y-VaE5_large.jpg
Terungkap, Ternyata Ini Alasan Tesla Batal Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/52/3058376/tesla_siapkan_model_y_6_seater-Azqm_large.jpg
Persaingan Pasar di China Panas, Tesla Siapkan Model Y 6 Seater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/52/3055428/tesla-rKJp_large.jpg
Tesla Tebang 500 Ribu Pohon demi Bangun Pabrik Kendaraan Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/52/3054414/spesifikasi_tesla_cybertruck-kYUV_large.jpg
Ulik Spesifikasi Tesla Cybertruck Foundation Series yang Dibanderol Rp5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048278/mobil_listrik_tesla_model_s_terbakar-1yGO_large.jpg
Karma Ngecas Pakai Listrik Curian, Mobil Tesla Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/52/3047155/tesla_cybertruck-Yc3w_large.jpg
Tesla Hentikan Pemesanan Cybertruck Varian Termurah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement