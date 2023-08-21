Update Aplikasi Tesla Mungkinkan Pengguna Kontrol Mobil Lewat iPhone dan iPad

JAKARTA - Pengguna iPhone dan iPad kini dapat mengontrol mobil Tesla lewat aplikasi Tesla versi 4.24.0. Selain itu akan ada sejumlah fitur menarik lainnya yang bisa dicoba oleh pengguna.

Dilansir dari Mashable, Senin (21/8/2023), Tesla baru saja mengintegrasikan aplikasinya dengan Apple Shortcut. Dengan begitu pengguna mobil Tesla bisa mengambil beberapa tindakan lewat pintasan di perangkat Apple.

Total ada 15 pintasan yang ditawarkan. Pintasan ini termasuk kemampuan untuk mengunci dan membuka kunci mobil, mengaktifkan atau menonaktifkan mode berkendara, membuka dan menutup port pengisian daya, dan banyak lagi.

Setelah pengguna mengatur pintasan, mereka akan dapat membiarkannya di sana dan mengaksesnya dengan berbicara dengan Siri, atau dapat menambahkannya ke Layar Utama di antara opsi lainnya untuk akses yang lebih mudah.