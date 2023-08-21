Huawei MatePad 11.5 Tawarkan Tablet Rasa Laptop dengan Harga Rp5 Jutaan!

JAKARTA - Huawei Device Indonesia resmi merilis Huawei MatePad 11.5 di Indonesia. Tablet dengan harga terjangkau ini diklaim sebagai tablet rasa laptop yang cocok untuk semua kalangan.

Meski harganya terjangkau, tablet ringkas ini punya fitur dan aksesoris flagship dari tablet pendahulunya. Country Head of Huawei Device Indonesia, Partrick Ru bilang jika Huawei MatePad 11.5 merupakan tablet entry-level untuk para pelajar dan profesional.

“Kehadiran HUAWEI MatePad 11.5 adalah bukti konkret dari komitmen tersebut. Tablet entry-level ini mempertahankan fitur-fitur flagship dari tablet pendahulunya, seperti FollowCam, dukungan multi-window, hingga hadirnya WPS Office yang sama andalnya dengan versi laptop,” ungkap Patrick Ru, Senin (21/8/2023).

Huawei MatePad 11.5 didukung oleh dapur pacu Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) dan RAM hingga 8GB yang membuatnya mampu digunakan dalam jangka panjang.

Huawei MatePad 11.5 juga mengusung layar FullView Display 11,5 inci dengan resolusi 2.2K, rasio aspek 3:2 dan refresh rate 120Hz. Selain mendukung pengalaman bekerja dan belajar di layar yang lebih lapang, kegiatan streaming hingga bermain mobile game di tablet ini terasa lebih seru.