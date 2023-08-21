3 Penyebab Facebook Tidak Bisa Dibuka Padahal Kata Sandinya Sudah Benar

ADA penyebab Facebook tidak bisa dibuka padahal kata sandinya sudah benar bisa membuat pengguna merasa panik. Biasanya, pengguna menilai Facebook tidak bisa dibuka ada indikasi akunnya telah diretas.

BACA JUGA: Facebook Messenger Tak Lagi Jadi Aplikasi SMS Mulai September 2023

Padahal Facebook yang tidak bisa dibuka ini bisa disebabkan oleh kesalahan teknis atau memang sedang ada perbakaian dari sistemnya. Sehingga, pengguna harus mencari tahu apa penyebab Facebook tidak bisa dibuka.

BACA JUGA: Meta Resmi Jual Centang Biru Instagram dan Facebook Seharga Rp100 Ribu

Berikut penyebab Facebook tidak bisa dibuka padahal kata sandinya sudah benar dilansir dari berbagai sumber:

1. Penyimpanan Data Penuh

Jika Anda mengalami masalah dengan Facebook bisa saja penyimpanan data atau cache browser Anda penuh. Untuk itu, perlu dibersihkan. Hanya butuh beberapa klik untuk menghapus cache browser Anda. Namun berhati-hatilah, menghapus cache akan membuat Anda keluar dari situs web apa pun yang Anda gunakan, jadi Anda harus masuk kembali saat berkunjung lagi.