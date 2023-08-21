OPPO Find N3 Flip Dibocorkan Pakai Prosesor Dimensity 9200

JAKARTA - OPPO dirumorkan akan kembali meluncurkan smartphone layar lipat terbaru OPPO Find N3 Flip pada 29 Agustus mendatang. Kabar terbaru menyebutkan jika ponsel itu akan dilengkapi dengan chip Dimensity 9-series generasi terbaru.

Seperti dilansir dari Gizchina, Senin (21/8/2023), kabar itu muncul berdasarkan data dari Geekbench. Find N3 Flip yang diberi nomor model PHT110 nantinya akan ditenagai prosesor Dimensity 9200.

Sekadar informasi, prosesor tersebut adalah prosesor yang digunakan oleh Vivo X90, X90 Pro, dan OPPO Find X6. Lebih lanjut, OPPO Find N3 Flip bakal dilangkapi RAM 12GB dan berjalan pada Android 13.

Sesuai laporan, perangkat tersebut juga akan hadir dalam varian RAM 16 GB dan menawarkan pengalaman ColorOS 13.1. Perangkat masing-masing mencetak 1367 poin dalam single-core dan 4168 poin dalam tes multi-core Geekbench.

Belum banyak informasi lain terkait spesifikasi OPPO Find N3 Flip. Yang jelas di sektor kamera akan menerima peningkatan besar dengan menampilkan modul kamera bulat yang didesain ulang, yang akan menampung kamera utama Sony IMX890 50MP berkemampuan OIS.

Kamera itu nantinya dipasangkan dengan lensa ultra lebar IMX581 48MP dan kamera telefoto IMX709 32MP dengan zoom optik 2x. Spesifikasi lainnya kemungkinan besar akan datang dalam beberapa hari kedepan, seiring peluncurannya yang semakin dekat.

(Saliki Dwi Saputra )