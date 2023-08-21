Kurangi Emisi Karbon Dunia, Kapal Kargo Tenaga Angin Milik Inggris Mulai Berlayar

JAKARTA - Kapal kargo Inggris bernama Pyxis Ocean yang dilengkapi dengan layar bertenaga angin telah memulai pelayaran perdananya. Perusahaan perkapalan Cargill, yang telah mencarter kapal tersebut, berharap teknologi yang diusung dapat membantu menuju masa depan yang lebih hijau.

Pelayaran perdana dimulai dari China ke Brasil. Kapal cargo satu ini akan menggunakan layar WindWings canggih yang memiliki tinggi mencapai 37,5 meter, yang bisa dilipat dan dibuka saat berlayar untuk memotong konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi emisi karbon dunia.

Presiden Cargill, Jan Dieleman mengatakan bahwa saat ini industri perkapalan sedang dalam perjalanan menuju dekarbonisasi. Menurutnya, kehadiran kapal yang minim emisi ini penting bagi dunia saat ini sebagai salah satu cara untuk menanggulangi risiko pemanasan global.

"Lima, enam tahun lalu, jika Anda bertanya kepada orang-orang di perkapalan tentang dekarbonisasi, mereka akan berkata ini akansulit dan tidak akan bisa hadir dalam waktu dekat. Tapi lima tahun kedepan, ini smeua akan berubah. Orang-orang mulai berpikir bahwa mereka perlu melakukan ini," ujarnya dikutip dari Reuters, Selasa (22/8/2023).

Untuk diketahui, Pyxis Ocean turut dikembangkan oleh perusahaan Inggris BAR Technologies, yang dikeluarkan dari tim Piala Amerika 2017 Sir Ben Ainslie, sebuah kompetisi yang terkadang disebut Formula1 lautan. Pelayaran ini dinilai akan menjadi titik balik bagi industri maritim.

John Cooper sosok yang pernah bekerja untuk tim Formula Satu McLaren memperkirakan pada tahun 2025 setengah dari kapal yang baru dibangun akan dipesan dengan penggerak angin. Menurutnya kapal ini akan dilirik banyak perusahaan karena kelebihan yang dibawanya.

"Alasan saya sangat yakin adalah kapal ini mampu memberikan penghematan satu setengah ton bahan bakar per hari. Memiliki empat sayap di kapal, berarti menghemat enam ton bahan bakar, menghemat 20 ton CO2 - per hari. Itu jumlah yang sangat besar," ungkapnya.