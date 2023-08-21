Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X

Redaksi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:02 WIB
Hilangkan Jejak Digital, Ini <i>Lifehack</i> Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
Cara hapus twit lama di Twitter (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Media sosial memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri mereka. Saking kebablasannya, mungkin tidak sedikit pengguna media sosial seperti Twitter yang pernah, menulis ciutan, retweet, hingga likes sesuatu yang tidak pada tempatnya. 

Biasanya hal tersebut terjadi di masa lalu dan kini telah menjadi jejak digital yang mungkin saja berbahaya bagi pribadi pengguna. Belakangan X memastikan bahwa semua twit di media tahun 2014 ke belakang telah hilang.

Namun jika kamu masih ingin menghapus sejumlah twit lawas di akun Twitter/X kamu, ternyata cukup mudah kok. Berikut rangkumannya:

1. Masuk ke akun Twitter

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mulai masuk ke akun Twitter yang kamu gunakan melalui komputer ataupun perangkat seluler.

2. Akses arsip Twitter

Twitter memberi pengguna opsi untuk meminta arsip Twitter mereka, yang mencakup file yang dapat diunduh yang berisi semua twit kamu. Arsip tersebut bisa diakses dengan cara berikut:

- Klik gambar profil di sudut kanan atas layar;

- Dari menu arik-turun, pilih “Pengaturan dan privasi”;

- Di sisi kiri, klik “Akun Anda”;

- Gulir ke bawah dan temukan bagian “Unduh data Anda”;

- Klik “Minta data” dan ikuti petunjuk untuk menerima tautan untuk mengunduh arsip Twitter kamu melalui email.

3. Unduh dan ekstrak arsip Twitter

Setelah menerima email yang berisi tautan, klik di atasnya untuk mengunduh file arsip. File ini akan berbentuk format terkompresi (ZIP). Setelah mengunduh, ekstrak konten ke folder komputer kamu.

