HOME OTOTEKNO TECHNO

Data Kemenpppa: Anak Usia 12-17 Tahun Jadi Sasaran Pelecehan dan Eksploitasi Seksual Online

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:15 WIB
Data Kemenpppa: Anak Usia 12-17 Tahun Jadi Sasaran Pelecehan dan Eksploitasi Seksual Online
Kejahatan siber (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Di era kemajuan teknologi, kejahatan siber seperti cyberbullying, phising, intimidasi, dan pelecehan dari orang asing rentan terjadi pada anak-anak. 

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemenpppa), anak Indonesia berusia 12-17 tahun merupakan sasaran pelecehan dan eksploitasi seksual online.

Lebih lanjut, hasil penelitian Center for Digital Society (CfDS) per Agustus 2021 berjudul Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia yang dilakukan terhadap anak usia 13-18 tahun, menyatakan bahwa angka cyberbullying juga sangat tinggi.

Sebanyak 1.895 siswa (45,35%) mengaku menjadi korban cyberbullying, sedangkan 1.182 siswa (38,41%) merupakan pelaku. Adapun platform yang sering digunakan untuk kasus cyberbullying antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Laporan Kaspersky juga mengungkapkan bahwa mereka yang berusia antara 11 dan 26 tahun adalah kelompok yang terlalu banyak berbagi, mereka memiliki pengetahuan tentang keamanan online tetapi paling rentan terhadap penipuan.

