Konsumen Bisa Cek Rangka eSAF Honda ke Bengkel Resmi, Pastikan Kualitas Produk Terbaik

JAKARTA - Wahana Makmur Sejati (WHS), distributor motor Honda di wilayah Tangerang dan Jakarta, turut merespons polemik rangka skutik Honda eSAF yang mudah kropos hingga patah.

Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh WMS, disebutkan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi AHASS untuk pengecekan lebih jauh.

Mereka mengklaim seluruh produk yang telah dipasarkan merupakan produk terbaik dengan pengujian dan pengembangan yang terukur oleh PT Astra Honda Motor (AHM).

"Konsumen Honda khususnya di Jakarta dan Tangerang dihimbau tidak perlu risau segera kunjungi bengkel resmi AHASS untuk peroleh jawaban terkait masalah yang dihadapi konsumen sekaligus berikan jawaban terbaik," tulis keterangan resmi WMS, Senin (21/8/2023) ini.

Sementara Head of Technical Sevice Departement PT WMS, Benedictus F Maharanto mengatakan bengkel AHASS siap menerima kedatangan konsumen serta terbuka untuk memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai rangka eSAF yang saat ini bikin heboh.

"Tidak usah khawatir, sekali lagi Wahana tegaskan beragam keluhan konsumen akan ditindaklanjuti dengan baik," ujar Benedictus F Maharanto.

Sebelumnya AHM juga sudah memberikan klarifikasi mengenai rangka skutik Honda yang patah.