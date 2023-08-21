Kumpulan Cheat GTA 5 di Laptop Terlengkap Bahasa Indonesia!

BERIKUT kumpulan cheat Grand Theft Auto V (GTA 5) terlengkap di laptop. Cara curang ini tentunya dapat memberikan pengalaman baru dan membuat permainan semakin seru.
Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA 5 bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Game GTA 5 pun juga menjadi game yang paling sukses sehingga banyak gamer yang tidak bosan untuk memainkannya.
Meski dianggap ilegal, ada banyak alasan kenapa pemain sengaja menggunakan cheat di GTA 5. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan.
Untuk mengaktifkan cheat GTA 5 di laptop pemain cukup mengetiknya dengan beberapa kata di bawah ini. Berikut cheat GTA 5 yang sering digunakan di laptop:
Cheat untuk Kendaraan di GTA 5 Laptop
- VINEWOOD = Memunculkan mobil limousine
- SKYDIVE = Memunculkan parasut
- ROCKET = Memunculkan PCJ-600
- RAPIDGT = Memunculkan Rapid GT
- OFFROAD = Memunculkan Sanchez (dirt bike)
- BARNSTORM = Memunculkan pesawat stunt
- TRASHED = Memunculkan Trashmaster (truk sampah)
- BANDIT = Memunculkan sepeda BMX
- BUZZOFF = Memunculkan helikopter
- HOLEIN1 = Memunculkan kereta golf
- COMET = Memunculkan Comet (mobil sport)
- FLYSPRAY = Memunculkan pesawat penyebar pupuk