HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Sebab Microsoft Tutup Xbox 360 Store Tahun Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:04 WIB
Ini Sebab Microsoft Tutup Xbox 360 Store Tahun Depan
Xbox 360 Store resmi ditutup tahun depan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Microsoft mengumumkan bahwa Xbox 360 Store akan ditutup. Pengguna disebut tidak dapat membeli game dan melakukan ekspansi pada tahun 2024 mendatang.

"Tanggal 29 Juli 2024, Xbox akan berhenti mendukung pembelian game baru, DLC, dan konten hiburan lainnya untuk Xbox 360 Store dan Xbox 360 Marketplace," kata Microsoft dalam pernyataan resminya.

"Aplikasi Microsoft Movies & TV juga akan berhenti berfungsi di konsol pada tanggal yang sama, sehingga Anda tidak dapat menggunakannya untuk menonton acara TV dan film," tambahnya. 

Meski demikian, Microsoft menegaskan game apa pun yang dimiliki pengguna di perpustakaan akan tetap berfungsi di Xbox 360 setelah kebijakan berlaku. Pengguna juga masih mengakses banyak game tersebut di Xbox One dan Xbox Series X/S.

Microsoft mencatat bahwa mereka telah menyempurnakan banyak judul Xbox 360 di Seri X/S, menambahkan fitur seperti Peningkatan FPS, HDR Otomatis, dan waktu pemuatan yang lebih cepat.

Fitur multipemain di game Xbox 360 masih akan didukung selama penerbit dan pengembang menjaga server judul mereka tetap berjalan. Pengguna akan dapat menyimpan game dan melanjutkan ke cloud juga. 

Untuk diketahui, Xbox 360 telah berusia 18 tahun. Secara bisnis, tidak masuk akal bagi Microsoft untuk tetap membuka Xbox 360 Store sehingga terpaksa dilakukan penghentian dukungan.

(Saliki Dwi Saputra )

      
