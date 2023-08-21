Kolaborasi COD Mobile dan Girls Forntline Bawa Sensasi Seru M4 Void Implosion

JAKARTA - Call of Duty (COD) Mobile kembali memanjakan para pemainnya dengan konten kolaborasi. Ya, mereka kembali berkolaborasi dengan Girls Frontline, untuk menghadirkan item-item eksklusif.

Konten kolaborasi ini berlangsung mulai 5 Agustus sampai 10 September 2023. Ada pula lucky draw terbaru dalam konten kolaborasi ini.

Salah satunya adalah Lucky Draw M4 - Void Implosion, di mana para pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan skin senjata Legendary M4 - Void Implosion, serta karakter Epic Dusk - Otherworld Ensemble.

Skin Legendary M4 - Void Implosion

Seperti skin Legendary pada umumnya, Void Implosion akan memberikan banyak efek pada senjata M4 pemain. Salah satu yang paling penting adalah kill effect.

Saat berhasil menumpaskan lawan, M4 - Void Implosion akan memberikan efek seperti sebuah black hole atau void, yang mana tubuh lawan akan lenyap seketika.

Selain itu, jika para pemain sedang dalam kill streak, senjata M4 mereka akan memiliki ambient effect yang semakin kuat, senjata akan terlihat lebih bercahaya.

Menariknya lagi, di awal pertandingan para pemain akan disuguhkan dengan suara karakter dari Girls Frontline. Ini yang membuat aksi tembak menembak terasa semakin imut, layaknya sedang didukung oleh waifu favorit pemain dari serial Girls Frontline.

Kemudian, desain dari senjata M4 pun akan berbeda jika menggunakan skin Void Implosion. M4 - Void Implosion dilengkapi dengan stiker karakter Girls’ Frontline dan animasi senjata yang unik.