HOME OTOTEKNO TECHNO

Optimasi Operasi Bisnis: Contoh Penerapan ERP oleh 10 Perusahaan di Indonesia

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |17:00 WIB
Optimasi Operasi Bisnis: Contoh Penerapan ERP oleh 10 Perusahaan di Indonesia
Ilustrasi penggunaan software ERP. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Di era transformasi digital, bisnis di berbagai industri telah merangkul solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyederhanakan proses. Salah satu solusi yang semakin dikenal adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP).

Artikel ini akan menjelajahi contoh nyata perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah berhasil menerapkan sistem atau software ERP untuk mencapai keunggulan operasional.

1. Astra International - Menyederhanakan Operasi Diversifikasi

Astra International, sebuah konglomerat dengan minat di berbagai sektor seperti otomotif, layanan keuangan, agribisnis, dan lain-lain, memanfaatkan ERP untuk mengintegrasikan unit bisnisnya yang beragam.

Implementasi ini membantu Astra mengoptimalkan manajemen rantai pasok, pelaporan keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan ERP, Astra mencapai pandangan yang terpadu terhadap operasinya, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan alokasi sumber daya yang lebih baik.

2. Unilever Indonesia - Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasok

Unilever Indonesia, perusahaan barang konsumen global, menerapkan ERP untuk meningkatkan manajemen rantai pasoknya. Dengan mengintegrasikan manajemen persediaan, distribusi, dan operasi pemasaran, Unilever mendapatkan kendali yang lebih baik atas proses produksi dan distribusinya.

Ini menghasilkan waktu pengiriman yang lebih pendek, pengurangan persediaan yang tidak terjual, dan kolaborasi yang ditingkatkan antara departemen yang berbeda.

      
