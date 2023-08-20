Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berikut Harga dan Cara Beli Tiket GIIAS 2023 Online, Buruan sebelum Kehabisan di Hari Terakhir

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |10:07 WIB
Berikut Harga dan Cara Beli Tiket GIIAS 2023 Online, Buruan sebelum Kehabisan di Hari Terakhir
Minggu (20/8) menjadi hari terakhir pameran GIIAS 2023. (Foto: Wahyu Sibarani/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Membeli tiket GIIAS 2023 online bisa dikatakan lebih menguntungkan dibandingkan onsite. Salah satunya faktornya harga yang relatif lebih murah plus kepastian kita mendapatkan tiket yang diinginkan.

Hari ini, Minggu (20/8) menjadi akkhir pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Bagi yang ingin menyaksikannya bisa membeli tiket masuk secara online atau onsite.

Untuk harga online, bisa dibeli melalui situs atau aplikasi Auto360. Dengan pembelian online harga harga weekends (Sabtu-Minggu) Rp100.000, sedangkan pembelian secara onsite Rp120 ribu.

Cara Beli Tiket GIIAS 2023 Secara Online

1. Calon pembeli bisa mengunjungi situs atau aplikasi Auto360.

2. Untuk masuk ke menu pembelian, pembeli diminta melakukan registrasi. Bisa langsung melalui akun google pribadi, atau juga registrasi ulang.

3. Sudah masuk, kemudian klik menu tiket pameran.

4. Lanjutkan dengan klik menu tiket GIIAS.

5. Kemudian dipilih tanggal datang, sesi dan jumlah. Karena hari terakhir, jadi opsinya cuma untuk Minggu (20/8).

6. Selanjutnya, bisa diisi detil pembelian, mulai nama, nomor telpon, email, provinsi dan kota asal.

7. Klik dibagian setuju persyaratan. lalu pilih metode pembayaran.

8. Pembayaran bisa menggunakan ewallet (2 pilihan), virtual account (5 bank) sampai kredit card.

Halaman:
1 2
      
