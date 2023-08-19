Samsung Sedang Kembangkan Laptop dan Tablet Lipat

SAMSUNG sedang mengembangkan tablet dan laptop lipat baru. Pabrikan asal Korea Selatan itu mengatakan perangkat ini akan berbeda dari ponsel lipat mereka.

Kabar tersebut disampaikan oleh President and Head of Mobile eXperience (MX) Business, TM Roh. Dia menegaskan perangkat lipat berbaru mereka terinpirasi dari cara membuka dan membaca buku.

BACA JUGA: Ini Daftar Perangkat Samsung yang Tak Lagi Dapat Pembaruan Perangkat Lunak

Bos Samsung itu menyatakan jika sejatinya teknologi layar lipat seperti di perangkat ponsel bisa diterapkan pada tablet dan laptop. Roh mengatakan jika Samsung menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk teknologi tersebut.

Dia juga memastikan bahwa perangkat tersebut akan memiliki layar lipat yang tipis dan ringan. Pengguna juga nantinya diharapkan bisa mendapatkan perangkat dengan daya tahan terbaik untuk keperluan sehari-hari.