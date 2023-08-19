Temuan Baru Buktikan Planet Mars Dapat Ditinggali Makhluk Hidup

SEBUAH penelitian membuktikan bahwa Planet Mars berpotensi untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Studi terbaru mengklaim bahwa ada bukti siklus air di planet merah tersebut.

Sebelumnya banyak studi yang ingin membuktikan Mars sebagai planet yang layak huni. Namun demikian sejauh ini rencana konkrit manusia tinggal di sana hanya sebatas wacana.

Secara teori, Mars dapat ditinggali makhluk hidup karena ketersedian air. Namun semua studi baru yang diterbitkan di Nature, Sabtu (19/8/2023) membuktikan bahwa ada siklus air melalui periode basah dan kering di Mars.

Dengan bantuan robot NASA, studi ini mengalisis formasi retakan lumur, yang diduga terjadi berulang kali. Dari retakan tersebut para ilmuan menunjukan adanya siklus air yang lazimnya terjadi selama jutaan tahun.