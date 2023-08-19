Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Wajibkan Karyawan Masuk Tiga Hari Seminggu, Tapi...

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:01 WIB
Meta Wajibkan Karyawan Masuk Tiga Hari Seminggu, Tapi...
Meta wajibkan karyawan bekerja di kantor (Foto: Istimewa)
A
A
A

META mewajibkan seluruh karyawannya untuk datang ke kantor minimal tiga hari seminggu. Kebijakan tersebut diatur dalam kebijakan Return to Office (RTO). Jika ada karyawan yang bandel, perusahaan tidak segan-segan untuk memecat mereka. 

Sebelumnya sejumlah perusahaan memang memberlakukan sistem berkerja dari rumah (WFH) sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Namun setelah memasuki masa endemi, sejumlah perusahaan memang telah kembali menerapkan kewajiban bekerja di kantor (WFO).

Akan tetapi ada juga sebagian kantor yang menerapkan aturan hybrid dimana karyawan tidak full selama satu minggu ke kantor. Karyawan boleh bekerja di kantor tapi waktu kerja mereka lebih fleksibel. 

Meta menjadi salah satu perusahaan yang akan memperbaharui kebijakan tersebut pada alwan Juni lalu. Hasilnya para karyawan ditugaskan untuk kembali bekerja di kantor minimal tiga hari seminggu. Tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk karyawan yang telah mendapatkan persetujuan untuk bekerja jarah jauh.

"Jika karyawan gagal untuk mematuhi aturan berulang kali, mereka dapat mengambil tindakan disipliner dan bahkan kehilangan pekerjaan." tulis kepala HRD Meta, Lori Goler di forum internal Meta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182296/meta-7GVu_large.jpg
Meta Bakal Investasikan USD600 Miliar Kembangkan Pusat Data AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131935/mark_zuckerberg-opyR_large.jpg
Sebut TikTok Ancaman Serius, Zuckerberg Akui Pertumbunan Meta Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/57/3131915/meta-In3d_large.jpg
Meta Klaim Rutin Sisir Konten Berbahaya di Facebook hingga Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/54/3107951/meta-clXe_large.jpg
Respons Rencana Stargate, Meta Gelontorkan 65 Miliar Dollar AS Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/57/3099401/serangan_israel_di_gaza-bSwQ_large.jpg
Cara Meta Batasi Pemberitaan Genosida Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/54/3093484/meta-pMj1_large.jpg
Zuckerberg Sebut Pengguna Meta AI Hampir 600 Juta 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement