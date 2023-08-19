Meta Wajibkan Karyawan Masuk Tiga Hari Seminggu, Tapi...

META mewajibkan seluruh karyawannya untuk datang ke kantor minimal tiga hari seminggu. Kebijakan tersebut diatur dalam kebijakan Return to Office (RTO). Jika ada karyawan yang bandel, perusahaan tidak segan-segan untuk memecat mereka.

Sebelumnya sejumlah perusahaan memang memberlakukan sistem berkerja dari rumah (WFH) sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Namun setelah memasuki masa endemi, sejumlah perusahaan memang telah kembali menerapkan kewajiban bekerja di kantor (WFO).

Akan tetapi ada juga sebagian kantor yang menerapkan aturan hybrid dimana karyawan tidak full selama satu minggu ke kantor. Karyawan boleh bekerja di kantor tapi waktu kerja mereka lebih fleksibel.

Meta menjadi salah satu perusahaan yang akan memperbaharui kebijakan tersebut pada alwan Juni lalu. Hasilnya para karyawan ditugaskan untuk kembali bekerja di kantor minimal tiga hari seminggu. Tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk karyawan yang telah mendapatkan persetujuan untuk bekerja jarah jauh.

"Jika karyawan gagal untuk mematuhi aturan berulang kali, mereka dapat mengambil tindakan disipliner dan bahkan kehilangan pekerjaan." tulis kepala HRD Meta, Lori Goler di forum internal Meta.