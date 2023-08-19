Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fitur Blokir Akun di X akan Dihilangkan, Elon Musk: Fitur Tidak Masuk Akal

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:07 WIB
Fitur Blokir Akun di X akan Dihilangkan, Elon Musk: Fitur Tidak Masuk Akal
Twitter/X hapus fitur blokir akun (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Twitter atau yang sekarang menjadi X, akan menghilangkan fitur blokir bagi penggunanya. Nantinya fitur blokir hanya tersedia untuk memblokir DM. 

Sebelumnya pemilik X, Elon Musk pernah menyinggung hal tersebut dari jauh-jauh hari. Dia menyebut fitur blokir tidak masuk akal, sementara ada fitur 'mute' membisukan akun.

Namun banyak pengguna Twitter yang memang sengaja memblokir akun-akun tertentu, mulai dari ingin mengurangi spam, hingga melindungi privasi mereka. Fitur blokir yang ada di Twitter juga banyak digunakan oleh pengguna untuk menghindari pelecehan di layakan microbloging tersebut.

Elon Musk pun tetap ingin menghilangkan fitur blokir. Hal itu dia sampaikan dalam akun X pribadinya, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

Halaman:
1 2
      
