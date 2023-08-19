Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal Rangka eSAF yang Viral Akibat Keropos dan Mudah Patah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:35 WIB
Mengenal Rangka eSAF yang Viral Akibat Keropos dan Mudah Patah
Rangka eSAF (Foto: Global Honda)
A
A
A

JAKARTA – Belakangan viral di media sosial tentang rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) yang diduga rapuh, diakibatkan rangka yang berkarat hingga keropos, sehingga tak dapat menahan beban motor.

Kualitas rangka terbaru pengembangan Honda itu pun menjadi sorotan. Kandung viral, sejumlah pemilik Honda BeAT mengalami masalah yang sama, yakni keropos.

Melansir laman resmi Astra Motor, proses pembuatan rangka eSAF tidak dilakukan secara sembarangan. Rangka ini diproduksi di kawasan MM2100 Cikarang, Jawa Barat, dengan menggunakan teknologi terbaru.

Rangka eSAF dibuat dengan menggunakan lembaran pelat baja yang kemudian di-press dan dilas menggunakan alat las laser yang diklaim dapat meminimalisir deformasi. Berbeda dengan rangka motor lainnya yang menggunakan pipa.

Penggunaan teknologi rangka baru eSAF diklaim membuat motor semakin ringan, lincah, dan nyaman untuk dikendarai. Hal ini juga berpengaruh pada konsumsi bahan bakar serta performa yang dihasilkan.

Rangka eSAF juga dapat memberikan pemanfaatan ruang lebih besar pada bagasi, karena bodi yang semakin efisien. Untuk Honda Genio, kapasitas bagasinya mencapai 4 liter, dan kapasitas tangki bahan bakarnya sebesar 4,2 liter.

GM Plant AHM Cikarang, Dodi Sutriadi menjelaskan penggunaan teknologi rangka eSAF dapat membuat pengendara lebih aman, nyaman, dan motor terasa ringan. Ini juga dapat memberikan handling yang nyaman.

“Proses produksi sepeda motor Honda selalu mengedepankan kualitas sehingga rangka eSAF yang dihasilkan mampu menyuguhkan stabilitas handling dan kenyamanan yang maksimal bagi pengendara Honda,” kata Dodi dalam keterangan tertulis.

