Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Laris Dicoba Pengunjung GIIAS 2023, Mobil Listrik MG Pede Bersaing di Pasar Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:15 WIB
Laris Dicoba Pengunjung GIIAS 2023, Mobil Listrik MG Pede Bersaing di Pasar Indonesia
Test Drive MG4 EV di GIIAS 2023 (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - MG Motor Indonesia ikut meramaikan GIIAS 2023 dengan dua mobil listrik, yakni MG4 EV dan MG ZS EV. Mereka pun cukup percaya diri untuk bersaing di pasar mobil listrik Tanah Air. 

Sekadar informasi, MG hanya menyediakan MG4 EV yang dapat dijajal oleh pengunjung GIIAS 2023 di area Test Drive.

Selama sembilan hari gelaran GIIAS 2023, dari 10-18 Agustus, MG mencatat sudah ada 647 orang yang menjajal mobil listrik MG4 EV. Total, ada lebih dari 1.200 pengunjung yang menjajal seluruh model yang disediakan MG.

“Kami merasa sangat bangga MG menjadi primadona arena test drive GIIAS 2023. Hal ini merupakan testimoni nyata ketertarikan masyarakat terhadap MG4 EV yang memiliki terobosan inovasi teknologi, performa, desain, dan tentunya keamanan,” kata Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin dalam keterangan resmi.

Pada ajang GIIAS 2023, kendaraan listrik memang berhasil menarik perhatian para pengunjung di area test drive. Pasalnya, banyak orang yang ingin mengetahui keunggulan mobil tersebut dibandingkan kendaraan konvensional.

Sekadar informasi, MG4 EV pertama kali diluncurkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, pada Februari lalu. Namun, di sana MG belum merilis harga resmi dari mobil listrik tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement