Laris Dicoba Pengunjung GIIAS 2023, Mobil Listrik MG Pede Bersaing di Pasar Indonesia

JAKARTA - MG Motor Indonesia ikut meramaikan GIIAS 2023 dengan dua mobil listrik, yakni MG4 EV dan MG ZS EV. Mereka pun cukup percaya diri untuk bersaing di pasar mobil listrik Tanah Air.

Sekadar informasi, MG hanya menyediakan MG4 EV yang dapat dijajal oleh pengunjung GIIAS 2023 di area Test Drive.

Selama sembilan hari gelaran GIIAS 2023, dari 10-18 Agustus, MG mencatat sudah ada 647 orang yang menjajal mobil listrik MG4 EV. Total, ada lebih dari 1.200 pengunjung yang menjajal seluruh model yang disediakan MG.

“Kami merasa sangat bangga MG menjadi primadona arena test drive GIIAS 2023. Hal ini merupakan testimoni nyata ketertarikan masyarakat terhadap MG4 EV yang memiliki terobosan inovasi teknologi, performa, desain, dan tentunya keamanan,” kata Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin dalam keterangan resmi.

Pada ajang GIIAS 2023, kendaraan listrik memang berhasil menarik perhatian para pengunjung di area test drive. Pasalnya, banyak orang yang ingin mengetahui keunggulan mobil tersebut dibandingkan kendaraan konvensional.

Sekadar informasi, MG4 EV pertama kali diluncurkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, pada Februari lalu. Namun, di sana MG belum merilis harga resmi dari mobil listrik tersebut.