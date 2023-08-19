Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kurangi Polusi Udara, Transjakarta Targetkan 100 Persen Penggunaan Armada Listrik pada 2030

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:03 WIB
Kurangi Polusi Udara, Transjakarta Targetkan 100 Persen Penggunaan Armada Listrik pada 2030
Armada bus listrik Transjakarta (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana menambah armada bus listrik secara bertahap demi mengurangi polusi dan mendukung program elektrifikasi yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga ingin menambah 100 bus listrik sebagai upaya untuk mendorong elektrifikasi di layanan angkutan umum.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan elektrifikasi armada dilakukan untuk menurunkan emisi karbon. Pasalnya, armada yang digunakan saat ini masih menggunakan bahan bakar jenis Solar untuk operasional.

“Saat ini kami telah mengoperasikan sebanyak 54 unit dan ditargetkan bertambah hingga 100 bus listrik beroperasi di Jakarta di akhir tahun 2023,” kata Welfizon seperti dikutip dalam portal resmi Pemprov DKI Jakarta.

Pengadaan armada bus listrik dikatakan Welfizon sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022 tentang Pedoman Percepatan Program Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Layanan Angkutan Transjakarta.

“Saat ini kami sedang melakukan kajian program retrofitting atau konversi untuk mengubah bus berbahan bakar diesel menjadi berpenggerak listrik. Sehingga, diharapkan terjadi percepatan proses elektrifikasi,” ujarnya.

Upaya konversi bus konvensional menjadi listrik diharapkan dapat membuat setidaknya elektrifikasi armada Transjakarta mencapai 50 persen pada 2027. Ini juga akan dilanjutkan untuk mencapai 100 persen penggunaan 100 persen armada bus listrik pada 2030.

Halaman:
1 2
      
