Ridwan Kamil Kaget Banyak Mobil China di GIIAS 2023

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama istri dan anaknya mengunjungi GIIAS 2023, di ICE BSD City, Tangerang, pada Jumat (18/8/2023). Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku kaget dengan banyaknya mobil China di pameran tersebut.

Sekadar informasi, GIIAS 2023 merupakan gelaran ke-30 yang diikuti oleh 49 merek kendaraan bermotor. Mulai dari 34 kendaraan penumpang dan komersial, 15 merek sepeda motor, serta lebih dari 100 industri pendukung.

Sejumlah produsen asal China juga untuk pertama kalinya masuk dan mengikuti pameran ini, seperti Neta dan Great Wall Motor (GWM) yang menaungi Haval, Tank, dan Ora. Ada juga Maxus yang membawa penantang Toyota Alphard, yaitu Mifa 9.

Melihat banyaknya mobil asal China yang melantai di GIIAS 2023, Kang Emil mengaku asing dengan industri otomotif. Bahkan, dia mengaku harus belajar kembali untuk mengenal setiap model mobil listrik tersebut.

“Ya, saya baru tahu kan banyak merek-merek baru (dari China). Jadi, saya sebagai ibaratnya customer lagi belajar betapa mobil asal Tiongkok banyak banget mereknya. Saya nggak hapal,” kata orang nomor satu Jawa Barat itu saat ditemui di ICE BSD City.

Di GIIAS 2023, Kang Emil juga terlihat mendatangi sejumlah booth yang menyediakan mobil listrik. Bersama istri dan anaknya, dia mencoba menumpangi mobil tersebut untuk merasakan kenyamanannya.