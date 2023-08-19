Jelang Penutupan GIIAS 2023, Lihat Lagi Daftar Mobil yang Bisa Dicoba Pengunjung

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS 2023) masih berlangsung di ICE BSD City, Tangerang. Jelang dua hari penutupan, pengunjung masih bisa melakukan test drive sejumlah mobil.

GIIAS 2023 menghadirkan sejumlah model dari berbagai merek di Indonesia. Setidaknya, ada 29 kendaraan penumpang yang meramaikan pameran tersebut. Beberapa di antaranya menghadirkan mobil yang dapat dicoba langsung oleh pengunjung di area Test Drive.

Untuk area test drive GIIAS 2023 tersedia di dua lokasi, yakni Test Drive A di Loading Dock Hall 3-3A dan Test Drive B di Loading Dock Hall 6-9. Tercatat ada 21 merek yang menyediakan mobil test drive bagi pengunjung GIIAS 2023.

Tahun ini, pengunjung juga dapat mencoba langsung mobil listrik, tak seperti GIIAS 2022 di mana pengungjung hanya menjadi penumpang. Bahkan, tersedia Water Obstacle, di mana penungjung akan melewati genangan air setinggi 30 cm untuk melihat ketangguhan mobil listrik.

Pengunjung yang ingin melakukan test drive, dapat melakukan registrasi pada aplikasi Auto360 dan memilih kendaraan apa yang akan dicoba. Setelah berhasil, pengunjung dapat membawa bukti registrasi ke area test untuk dilakukan registrasi ulang.

Untuk bisa melakukan test drive, pengunjung harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang berlaku. Kemudian selama tes, pengunjung harus menggunakan sabuk pengaman, membuka kaca kendaraan, dan wajib mematuhi segala peraturan yang ada di area test.