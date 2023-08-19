Jajal Performa, Daihatsu Terios Siap Jelajah Rinjani hingga Ternate

JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motors (ADM) kembali menggelar program bertajuk Daihatsu Terios 7 Wonders. Kali ini mobil LSUV Daihatsu itu siap menjelajah Rinjani hingga Ternate.

Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, Jumat (18/8/2023) kemarin mengatakan Daihatsu 7 Wonders merupakan program ikonik yang dimiliki Daihatsu.

Program itu dijalankan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan kekayaan alam dan ragam budaya nusantara sekaligus membuktikan ketangguhan dan performa Daihatsu Terios dalam melintasi berbagai kondisi medan jalan di Indonesia.

Selain untuk mempromosikan keindahan dan pesona Indonesia, program ini sekaligus membuktikan ketangguhan dan performa Daihatsu Terios dalam melintasi berbagai kondisi medan jalan di Indonesia.

“Dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, dan mendukung sektor pariwisata Indonesia, program Terios 7 Wonders ini ditujukan juga sebagai bentuk komitmen Daihatsu untuk mendukung dan mempromosikan keindahan alam Indonesia dan ragam budayanya kepada masyarakat luas sesuai dengan tema Sahabat Petualang Indonesia,” ujar Sri Agung Handayani.