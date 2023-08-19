Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beli Diamond Bisa Untung Banget di Games+ Lho! Coba Sekarang Juga!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:36 WIB
Beli Diamond Bisa Untung Banget di Games+ Lho! Coba Sekarang Juga!
Beli diamond bisa untung. (Foto: MNC)
A
A
A

Hai Sobat Gamer! Beli Diamond bisa untung banget di Games+ lho! Gak percaya? Yuk coba sekarang juga! Nah, fitur baru yang dimaksud itu adalah fitur Diamond. Dimana kamu bisa membeli diamond untuk melanjutkan permainan kamu yang game over dan menambah skor kamu jadi lebih banyak saat kompetisi.

Selain itu, kamu juga bisa melihat history pembelian Diamond kamu dan juga melihat skor history kompetisi. Untuk membeli Diamond, kamu bisa ke fitur Diamond yang ada di halaman pertama Games+.

Tapi pastikan kamu sudah log in akun Vision+ terlebih dahulu, ya, setelah itu klik “My Diamonds” dan pilih berapa Diamond yang ingin kamu beli. Kamu bisa membayar menggunakan Apple Pay, Google Pay, atau OVO, GOPAY, ShopeePay, DANA, Doku, Debit dan Kartu Kredit.

Setelah itu kamu bisa pilih games yang kamu ingin mainkan di Games+ untuk mencoba fitur baru ini. Saat ini, memang hanya Android user dan hanya 10 games yang bisa menggunakan fitur Diamond ini, namun jangan khawatir, nantinya fitur ini akan bisa digunakan disemua games di Games+ dan bisa digunakan di IOS dan juga website.

Jangan lupa untuk download aplikasi Vision+ di App Store, Play Store atau klik link berikut https://bit.ly/GamesPlusOkeZone_Link terlebih dahulu. Kamu juga bisa menonton sinetron, film, dan fitur hiburan menarik lainnya hanya di Vision+.

Hingga saat ini Gamesplus (Games+) memiliki ratusan Games yang dapat dimainkan di aplikasi Visionplus. Gamesplus (Games+) merupakan bagian dari PT. Esports Star Indonesia (ESI), yang merupakan anak usaha dari MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

(Maruf El Rumi)

      
