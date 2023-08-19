Rekomendasi Hero Ranger Fight of Legends, Noob Auto Jadi Proplayer

JAKARTA - Para gamers pasti sudah tidak asing dengan beragam roleplay hero yang ada, terlebih untuk mereka para pemain game ber-genre MOBA. Game keluaran dari PT Esports Star Indonesia (ESI), Fight of Legends juga terdiri dari beragam roleplay di antaranya Assassin, Bruiser, Support, Tank, dan Ranger.

Setiap roleplay ini terdiri dari beragam hero yang jumlahnya bisa sampai puluhan lho untuk masing-masingnya. Kelima roleplay yang ada juga tentunya memiliki perbedaan satu sama lain mulai dari skill, HP, jarak tembak, dll, termasuk seberapa penting hero tersebut ada dalam tim ketika sedang war.

Kemarin sudah sempat dibahas terkait hero Assassin dan Bruiser yang ada di Fight of Legends, kali ini akan dibahas terkait roleplay hero Ranger. Jika Bruiser dan Assassin miliki jarak tembak yang kecil sehingga harus berada dekat dengan hero musuh ketika melakukan serangan, Ranger memiliki jarak tembak yang cukup jauh sehingga mampu melakukan serangan dari jarak jauh.

Hero-hero dari roleplay Ranger ini memiliki agility tinggi dan serangan yang cukup kuat sehingga keberadaannya mampu membantu Support menguarangi HP (Heal Point) musuh dari kejauhan. Selain itu, Ranger juga bertugas untuk mengontrol pergerakan musuh dari kejauhan dan memberikan tanda kepada tim ketika harus menghindar.

Ada kelebihan tentu ada kekurangan nih, sayangnya Ranger memiliki HP yang rendah dan kurangnya kemampuan untuk melakukan serangan jarak dekat.

Di game Fight of Legends sendiri, ada empat hero rekomendasi nih untuk user Ranger pemula di FOL yaitu, Robin, Peach, Azer, dan Ray. Setiap hero ini memiliki keunggulannya masing-masing, seperti Robin yang damage-nya sakit banget sehingga mudah untuk kill musuh. Area/jarak serangan hero Robin ini juga cukup jauh jadi bisa membunuh musuh dari belakang hero tim.