Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Mengintip Gaji SPG Cantik di GIIAS 2023 yang Melebihi 2 Kali UMR Jakarta

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:51 WIB
Mengintip Gaji SPG Cantik di GIIAS 2023 yang Melebihi 2 Kali UMR Jakarta
Gaji SPG GIIAS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 kembali menarik perhatian pencinta otomotif. Tak hanya menampilkan jenis kendaraan, GIIAS pun mencuri perhatian dengan kehadiran para SPG cantik yang dikabarkan melebihi 2 kali UMR Jakarta.

Para SPG cantik itu memang ditugaskan untuk menawarkan produk dari sebuah merek mobil ternama. Tentunya mereka tidak hanya 'menjual' tampang, juga keahlian dalam menarik perhatian pengunjung.

Tak heran jika mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih. Hal itu diungkapkan oleh salah satu SPG bernama Shava, di mana dia berjaga di booth Honda.

"Dalam satu shift, aku biasanya tugas jam 1 siang sampai jam 9 malam. Per satu shift kerja itu fee-nya Rp1,5 juta," kata Shava saat diwawancarai MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Tak hanya Shava, SPG lain bernama Rosfeni yang menjadi SPG Mitsubishi mendapat upah di angka ratusan ribu sampai satu jutaan setiap satu shift kerja. Adapun durasi dia bekerja berkisar antara 5 sampai 6 jam dalam sehari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/320/3164256//berapa_gaji_pokok_anggota_dpr_ri_2025-TZoV_large.jpg
Berapa Gaji Pokok Anggota DPR RI 2025? Ternyata Tidak Sampai UMR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157652//menperin-zVqf_large.jpg
GIIAS 2025 Dibuka, Menperin: Industri Otomotif Harus Percaya Pasar Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement