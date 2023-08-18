Mengintip Gaji SPG Cantik di GIIAS 2023 yang Melebihi 2 Kali UMR Jakarta

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 kembali menarik perhatian pencinta otomotif. Tak hanya menampilkan jenis kendaraan, GIIAS pun mencuri perhatian dengan kehadiran para SPG cantik yang dikabarkan melebihi 2 kali UMR Jakarta.

Para SPG cantik itu memang ditugaskan untuk menawarkan produk dari sebuah merek mobil ternama. Tentunya mereka tidak hanya 'menjual' tampang, juga keahlian dalam menarik perhatian pengunjung.

Tak heran jika mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih. Hal itu diungkapkan oleh salah satu SPG bernama Shava, di mana dia berjaga di booth Honda.

"Dalam satu shift, aku biasanya tugas jam 1 siang sampai jam 9 malam. Per satu shift kerja itu fee-nya Rp1,5 juta," kata Shava saat diwawancarai MNC Portal Indonesia beberapa waktu lalu.

Tak hanya Shava, SPG lain bernama Rosfeni yang menjadi SPG Mitsubishi mendapat upah di angka ratusan ribu sampai satu jutaan setiap satu shift kerja. Adapun durasi dia bekerja berkisar antara 5 sampai 6 jam dalam sehari.