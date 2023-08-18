Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Rute Bus Transjakarta Royaltrans B23

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:50 WIB
Rute Bus Transjakarta Royaltrans B23
Ilustrasi Rute Bus Transjakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Informasi rute bus transjakarta Royaltrans koridor B23 ini akan memudahkan masyarakat dalam menempuh aktivitas bekerja sehari-hari. Seperti diketahui layanan Royaltrans tidak bisa berhenti di beberapa halte, namun akan melewati jurusan Bekasi hingga pemberhentian terakhir yakni Tebet.

Adapun Royaltrans koridor B23 merupakan bus reguler non BRT yang yang dikeluarkan oleh Transjakarta dengan melewati tol. Apalagi, bus ini juga dilengkapi dengan kursi yang nyaman. Setiap penumpang di Royaltrans sudah dipastikan bisa mendapat tempat duduk

Beberapa rute bus transjakarta Royaltrans B23 memiliki beberapa pemberhentian. Transportas ini akan melewat Terminal Bekasi, Plaza Stasiun Manggarai, Jalan Bakti, Infinia Park, Taman Margahayu 1, Saharjo UGM, Superindo Bulak Kapal 1, Jl. Sawo 3, Bulak Kapal 1, Al Barkah, Pom Bensin Mulyadi Jalan Sadar, Jalan Kunang Kunang 1, Keselatan.

Lalu BTC Soepomo, GP Mall 1 Tebet Balai Sudirman, Grand Dhika City, Transvision Jalan Tebet Raya, Tol Bekasi Timur 1, Kecamatan Tebet 1, Pancoran Soepomo, Pasar Pedok, Tebet Barat Dalam, Universitas Sahid 1, Universitas Sahid 2, Halte Taman Rosita, Komplek Keuangan Jakarta, Pemadam Pos Tebet, Merpati, GPIB Bukit Moria hingga Kecamatan Tebet 2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184751//transjakarta-BRN3_large.jpg
Imbas Gangguan MRT, Transjakarta Tambah Armada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182700//bus_transjabodetabek_rute_bekasi_dukuh_atas_keluarkan_asap-bsZm_large.jpg
Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V2d1_large.jpg
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182455//bus_transjakarta-NaVP_large.jpg
Pemprov DKI Persilakan Warga Ajukan KLG untuk Bisa Akses Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661//bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181651//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-9b0o_large.jpg
Gubernur DKI Pramono: Tak Semua ASN Gajinya Besar, Wajar Dapat Transportasi Gratis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement