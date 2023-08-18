Rute Bus Transjakarta Royaltrans B23

JAKARTA - Informasi rute bus transjakarta Royaltrans koridor B23 ini akan memudahkan masyarakat dalam menempuh aktivitas bekerja sehari-hari. Seperti diketahui layanan Royaltrans tidak bisa berhenti di beberapa halte, namun akan melewati jurusan Bekasi hingga pemberhentian terakhir yakni Tebet.

Adapun Royaltrans koridor B23 merupakan bus reguler non BRT yang yang dikeluarkan oleh Transjakarta dengan melewati tol. Apalagi, bus ini juga dilengkapi dengan kursi yang nyaman. Setiap penumpang di Royaltrans sudah dipastikan bisa mendapat tempat duduk

Beberapa rute bus transjakarta Royaltrans B23 memiliki beberapa pemberhentian. Transportas ini akan melewat Terminal Bekasi, Plaza Stasiun Manggarai, Jalan Bakti, Infinia Park, Taman Margahayu 1, Saharjo UGM, Superindo Bulak Kapal 1, Jl. Sawo 3, Bulak Kapal 1, Al Barkah, Pom Bensin Mulyadi Jalan Sadar, Jalan Kunang Kunang 1, Keselatan.

Lalu BTC Soepomo, GP Mall 1 Tebet Balai Sudirman, Grand Dhika City, Transvision Jalan Tebet Raya, Tol Bekasi Timur 1, Kecamatan Tebet 1, Pancoran Soepomo, Pasar Pedok, Tebet Barat Dalam, Universitas Sahid 1, Universitas Sahid 2, Halte Taman Rosita, Komplek Keuangan Jakarta, Pemadam Pos Tebet, Merpati, GPIB Bukit Moria hingga Kecamatan Tebet 2.