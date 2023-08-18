Ini Daftar Perangkat Samsung yang Tak Lagi Dapat Pembaruan Perangkat Lunak

JAKARTA - Samsung akan melakukan pembaruan perangkat lunak di tahun ini. Dengan begitu ada sejumlah perangkat yang akan tidak akan mendapatkan pembaruan tersebut.

Lazimnya pabrikan smartphone, Samsung menawarkan pembaruan perangkat lunak hingga lima tahun, dengan perangkat unggulan menerima maksimal tiga pembaruan. Namun, pada tahun 2022, Samsung mengubah kebijakan tersebut.

Setidaknya ada 12 perangkat Samsung yang tak lagi dapat pembaruan perangkat lunak. Lantas ada perangkat apa saja? Berikut daftar lengkapnya:

- Galaxy S10, S10+, dan S10e

- Galay X Sampul 4S

- Galaxy A80

- Galaxy A40

- Galaxy A10

- Galaxy A30

- Galaxy A50

- Galaxy Tab A10.1 (2019)

- Galaxy Tab S5e

- Galaksi Tab S6

Lebih lanjut, meski tidak mendapatkan pembaruan perangkat lunak, pengguna yang perangkatnya masuk pada daftar di atas, Samsung biasanya merilis pembaruan tambahan berupa untuk menambahkan sistem keamanan.

Misalnya, perangkat seri Galaxy S10 telah melewati tahun keempat, dan sesuai kebijakan perusahaan sebelumnya, mereka tidak akan lagi menerima pembaruan baru setelah pembaruan keamanan Maret 2023.

Ada juga kasus pembaruan baru yang tidak terduga pada operator AS tertentu, seperti Verizon, T-Mobile, MetroPCS, dan US Cellular. Selain itu, setelah dukungan perangkat lunak resmi selesai, Samsung secara mengejutkan merilis pembaruan baru untuk Galaxy S10, S10+, dan S10e.