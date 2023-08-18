Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kata Studi: Gelang Smartwatch Jadi Tempat Bakteri Berbahaya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:30 WIB
Kata Studi: Gelang Smartwatch Jadi Tempat Bakteri Berbahaya
Gelang jam tangan pintar berpotensi jadi tempat bakteri (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Pengguna jam tangan pintar harus mulai rutin membersihkan gelang jam tangan tersebut. Soalnya gelang jam tangan pintar diyakini menjadi tempat tinggal bakteri berbahaya.

Apple Insider, Jumat (18/8/2023) mencatat, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Florida Atlantic University setidaknya ada dua bakteri yang berpotensi tinggal di gelang jam tangan pintar yakni Staphylococcus dan E coli.

Bakteri Staphylococcus diyakini dapat menyembutkan seseorang mengalami infeksi kulit. Lebih parah lagi bakteri ini bisa menyebabkan seseorang menderita paru-paru basah atau pneumonia.

Sementara Bakteri E coli juga tak kalah berbahaya karena bisa membuat sesorang mengalami diare atau infeksi saluran pencernaan.

Dalam penelitiannya, ilmuan dari Florida Atlantic University (FAU) menguji gelang jam tangan pintar dari berbagai material seperti plastik, karet, kain, kulit, dan logam. Hal itu dilakukan untuk menentukan bahan mana yang paling banyak mengandung bakteri.

Hasilnya, sebanyak 95 persen gelang yang mereka uji mengandung semacam bakteri berbahaya. Staphylococcus ditemukan pada 85 persen gelang jam tangan pintar yang diteliti. Sementara sekitar 60 persen gelang jam tangan pintar ternyata jadi tempat tinggal bakteri E Coli.

