HOME OTOTEKNO TECHNO

Bakal Dirilis, iPhone 15 Punya Fitur Pengisian Cepat 35W

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:10 WIB
Bakal Dirilis, iPhone 15 Punya Fitur Pengisian Cepat 35W
iPhone 15 dilaporkan punya fitur pengisian cepat 35W (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Jelang perilisan iPhone 15 bulan depan, kini smartphone milik Apple itu dikabarkan akan memiliki fitur pengisian cepat atau fast charging 35W. Hal ini jelas akan membuat iPhone 15 siap bersaing dengan para kompetitor lainnya.

Dilansir 9to5Mac, Jumat (18/8/2023), dukungan ini akan hadir pada model iPhone 15 tertentu saja. Nantinya kehadiran fitur itu memungkinkan pengguna iPhone mengecas dalam waktu super singkat.

Saat ini iPhone 14 Pro dibatasi pengisian dayanya pada 27W, sedangkan iPhone 14 reguler dibatasi hingga 20W. Untuk mengisi penuh iPhone 14 Pro Max pada kecepatan ini, diperlukan waktu sekitar dua jam.

Sebagai perbandingan, Samsung Galaxy S23 Ultra dapat diisi ulang hingga 45W, yang memungkinkan pengguna mengisi ulang baterai dari 0% hingga 100% dalam waktu kurang dari satu jam. Kehadiran pengisian 35W diharapkan bisa mengejar ketertinggalan iPhone.

Belum diketahui waktu pengecasan yang akan ditawarkan teknologi pengisian daya cepat terbaru ini. Yang jelas Apple tahun lalu telah memperkenalkan pengisi daya USB-C Ganda 35W, kemungkinan teknologi inilah yang digunakan.

Halaman:
1 2
      
