HOME OTOTEKNO TECHNO

Tampilan Legion Go Kembali Bocor, Gabungan Steam Deck dan Nintendo Switch

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:30 WIB
Tampilan Legion Go Kembali Bocor, Gabungan Steam Deck dan Nintendo Switch
Bocoran desain Legion Go (Foto: Windows Report)
A
A
A

TAMPILAN Legion Go kembali bocor di dunia maya. Kini konsol genggam (handheld) dari Lenovo itu tampak ditawarkan dengan kontroler seperti milik Nintendo Switch.

Berdasarkan laporan Windows Report, Jumat (18/8/2023), kosol gaming Lenovo itu dibekali Windows 11 dan chipset terbaru AMD Phoenix, lengkap dengan fitur kickstand, slot microSD, dan sepasang port USB-C.

Belum ada spesifikasi lengkap yang dibocorkan. Tapi desain body Legion Go sudah tampak diperlihatkan, mulai dari bagian depan, samping, dan tombol kontrol.

Ada juga port headphone, tombol volume dan kipas pendingin di bagian belakang. Karena kontrolnya bisa dibongkar pasang, besar kemungkinan layar 8 inci Lenovo Go akan sesitif terhadap sentuhan. 

Halaman:
1 2
      
