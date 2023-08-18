Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuan Temukan Cara Baca Aktivitas Otak Pasien yang Koma

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:01 WIB
Ilmuan Temukan Cara Baca Aktivitas Otak Pasien yang Koma
Ilmuan berhasil temukan cara baca aktivitas pasien koma (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Ilmuan dari Universitas Columbia di AS menemukan cara untuk membaca aktivitas otak pada pasien yang mengalami koma. Menggunakan teknik pencitraan canggih, mereka bisa mendeteksi adanya kesadaran tersembunyi meski secara fisik sudah tidak merespons.

Temuan ini diharapkan dapat membantu dokter untuk lebih mudah mengidentifikasi disosiasi motorik kognitif (CMD) atau keadan di mana seseorang tampak koma dan tidak responsif. Dengan mengetahui tingkat kesadaran tersembunyi diharapkan dapat membantu menentukan perawatan yang tepat.

Untuk diketahui, CMD sendiri terjadi pada sekitar 15–25 persen orang dengan cedera otak akibat trauma kepala, pendarahan otak, atau serangan jantung. Pada pasien ini, ada jeda antara instruksi yang datang dari otak dan otot yang dibutuhkan untuk melaksanakan instruksi tersebut.

“Dengan menggunakan teknik yang kami kembangkan yang disebut analisis bi-clustering, kami dapat mengidentifikasi pola cedera otak yang dialami oleh pasien CMD dan berbeda dengan pasien tanpa CMD,” kata salah satu peneliti, Qi Shen dikutip dari Science Alert, Jumat (18/8/2023).

Dalam melaksanakan teknik pemindaian otak baru ini, para peneliti mrnggunakan Electroencephalograms (EEGs) untuk melihat aktivitas otak dari 107 peserta dalam penelitian ketika diminta untuk melakukan gerakan sederhana, dengan 21 orang diidentifikasi memiliki CMD.

Ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemindaian magnetic resonance imaging (MRI) dan teknik pembelajaran mesin untuk menemukan pola yang cocok dengan CMD dengan wilayah dan aktivitas otak tertentu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/56/2893539/cek-fakta-kandungan-bpa-galon-isi-ulang-apakah-berbahaya-40lcdiAg3w.jpeg
Cek Fakta Kandungan BPA Galon Isi Ulang, Apakah Berbahaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/11/56/1285698/kacamata-virtual-reality-bantu-operasi-bayi-kelainan-jantung-p7sYtaz5zs.jpg
Kacamata Virtual Reality Bantu Operasi Bayi Kelainan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/11/21/56/1069051/penggunaan-smartphone-berdampak-pada-kesehatan-tulang-BdCOdyMHZI.jpg
Penggunaan Smartphone Berdampak pada Kesehatan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/11/21/56/1068954/gadis-tujuh-tahun-di-india-miliki-202-gigi-iuKtNu7sxX.jpg
Gadis Tujuh Tahun di India Miliki 202 Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/20/56/666054/Q1yvSpI9kh.jpg
Benarkah AIDS Bisa Disembuhkan? (Bagian II)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/20/56/666050/eEav79u0H7.jpg
Benarkah AIDS Bisa Disembuhkan? (Bagian I)
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement