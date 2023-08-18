Tolak Bertemu Elon Musk, Akun Profesor Ini Dikunci oleh Twitter/X

NASIB tidak mengenakan harus dialami oleh Profesor Universitas New York, Scott Galloway. Lantaran menolak undangan Elon Musk, akun Twitternya, --yang kini menjadi X, harus dikunci selama lebih dari dua minggu.

Hal itu dilontarkan oleh Galloway dalam utasnya di X. Dia sengaja mengangkat masalah itu lantaran tidak diperlakukan dengan adil oleh Musk selaku pemiliki X.

"Seorang teman memberitahu dan mengatakan Elon Mus merasa 'diserang secara tidak adil', oleh saya, lantaran saya menolak undangannya untuk bertemu. Dua hari kemudia akun X saya terkunci," tulis Galloway dilansir dari Gizchina, Jumat (18/8/2023).

Galloway diketahui rutin memberikan kritik kepada Musk usai mengakuisisi Twitter. Dia pun menganggap jika miliyuner itu tidak cakap memipin Twitter dalam sebuah wawancaranya kepada Huffington Post.

Selain itu Galloway sempat menyindir soal penyelidikan Reuters kepada mobil Tesla beberapa lalu. Dia juga menyebut ambisi Musk yang ingin menjadikan Twitter sebagai Aplikasi Segala terasa hanya mencari untung semata.