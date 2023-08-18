Alat Kelaminnya Tak Sengaja Terekspos, IShowSpeed Lolos dari Blokir Youtube

YOUTUBER IShowSpeed menjadi pembicaraan usai alat kelaminnya tak sengaja terekspos saat melakukan siaran langsung. Namun pasca kejadian tersebut kanal Youtube miliknya lolos dari pemblokiran Youtube.

Sebelumnya Speed melakukan siaran langsung saat memainkan game "Five Nights at Fredd's" pada Rabu (16/8/2023). Kejadiaan ini pun terjadi tanpa disadari olehnya.

Banyak yang beranggapan jika pria yang mengidolakan Cristiano Ronaldo itu mengalami wardrobe malfunction. Para penonton dibuat kaget oleh kejadian tersebut, dan Speed yang terlambat menyadarinya langsung mengakhiri siaran.

"Ya Tuhan!" ucap Speed seraya menutup siarannya saat itu juga.

Pasca kejadian tersebut, Youtuber kocak itu pun belum kembali tampil ke publik. Banyak penggemar yang khawatir jika akun Youtubenya diblokir oleh Youtube. Namun, laporan TMZ, Jumat (17/8/2023) menyebutkan jika Speed lolos dari hukuman tersebut.