HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ridwan Kamil Sebut Kendaraan Bermotor Penyumbang Terbesar Polusi: Sudah Saatnya Beralih

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:35 WIB
Momen Ridwan Kamil berkunjung ke GIIAS 2023. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polusi di wilayah Jabodetabek yang semakin buruk, menjadi sorotan belakangan ini.

Kendaraan bermotor disebut-sebut jadi penyumbang terbesar polusi yang menyebabkan kualitas udara semakin buruk setiap harinya.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah yang sedang menggodok cara untuk mengurangi polusi. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, terkait permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

Ridwan Kamil mengatakan dalam rapat tersebut disebutkan bahwa 75 persen polusi disumbangkan oleh kendaraan bermotor.

Untuk itu, dia menyarankan untuk secepatnya beralih ke kendaraan listrik untuk mengurangi emisi.

