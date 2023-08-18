Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jelang Penutupan, Promo Diskon Mobil di GIIAS sampai Rp80 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:44 WIB
Jelang Penutupan, Promo Diskon Mobil di GIIAS sampai Rp80 Juta
Diskon besar diberikan untuk pengunjung GIIAS 2023. (Foto: MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – Gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang, tinggal dua hari lagi. Jelang penutupan, beberapa agen tunggal pemegang merek (ATPM) mulai menggelar diskon besar.

GIIAS yang mulai digelar mulai 10 Agustus dan akan berakhir pada 20 Agustus mendatang diikuti 49 merek kendaraan. Mereka bersaing bisa mencatatkan transaksi besar sebelum penutupan berakhir. Seperti Wuling.

Pabrikan asal China itu berani memberi potongan harga besar untuk Wuling tipe Almaz RS. Diskon yang diberikan tak tanggung tanggung, sampai Rp80 jutaan untuk tipe Lux+.

Pada pembukaan GIIAS 2023, Kamis (10/8/2023), Wuling meluncurkan Almaz facelift. Ini membuat Wuling memutuskan untuk melego model lama dengan diskon besar-besaran sepanjang GIIAS 2023.

“Untuk model tertinggi kita ada diskon Rp65 juta, tapi khusus yang melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) di GIIAS ada tambahan potongan harga sampai Rp80 juta,” tutur wiraniaga yang berjaga.

Diskon tak kalah gede ditawarka ditawarkan Nissan untuk pembelian Leaf sepanjang pameran. Kendaraan ramah lingkungan itu mendapatkan potongan harga sampai Rp80 jutaan.

Halaman:
1 2
      
