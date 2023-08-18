Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Taksi Otonom Banyak Digunakan untuk Bermesraan, Ga Bahaya Tah?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:53 WIB
Taksi Otonom Banyak Digunakan untuk Bermesraan, Ga Bahaya Tah?
Trend baru, dimana taksi otonom di Fransisco dijadikan tempat untuk bermesraan. (Foto: sfstandard)
A
A
A

KEKHAWATIRAN kemungkinan menjadikan mobil otonom sebagai tempat bermesraan pelan tapi pasti mulai menjadi kenyataan. Kekhawatiran tersebut sudah mulai muncul sejak kali pertama ide dan rancangan mobil tersebut diperkenalkan.

Kebaruan teknologi memang menghadirkan dua sisi; positif dan negatif. Termasuk kehadiran mobil otonom. Seperti yang terjadi di San Fransisco, Amerika Serikat. Kehadiran mobil otonom yang digunakan utuk robotaxi (taksi otonom) justru digunakan untuk bermesraan.

Seperti dikatakan salah satu penumpang taksi otonom, Megan dan Alex. Kepada The San Franciso Standard mereka mengaku pernah bermesraan di dalam taksi tersebut. Mereka tidak peduli meski di dalam taksi otonom terdapat banyak kamera.

"Begitu masuk kami langsung saja melakukannya," ujar Megan, dikutip The San Francisco Standar, Jumat (18/8/2023) ini. Menurut Megan, sensasi lain juga terasa karena hal itu cuma bisa dilakukan di Amerika saja karena negara-negara lain belum mengizinkan taksi otonom beroperasi.

Sebenarnya, jauh sebelum laporan The San Francisco Standar, kekhawatiran tentang aksi tidak pantas di dalam mobil otonom sudah muncul kepermukaan. Pada 2016, Barrie Kirk dari Canadian Automated Vehicles Centre of Excellence kepada CBS telah mengemukakan kekhawatiran tersebut.

