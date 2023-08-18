Saat Truk Disulap Jadi Hotel Berjalan Mejeng di GIIAS 2023, yuk Intip Fasilitas Mewahnya

JAKARTA - Dari hobi jalan jalan, Budi Sulistya berhasil melakukan modifikasi yang tidak biasa untuk mobil truknya. Dia mengubah truk Isuzu ELF NMR 71 menjadi layaknya hotel berjalan dengan fasilitas mewah.

Truk tersebut pun dipajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS). “Awalnya bukan digunakan untuk kontes, hanya pribadi saja. Kebetulan saya sama keluarga suka jalan-jalan ke tempat-tempat tertentu seperti gunung dan pantai yang jauh dari penginapan,” kata Budi kepada awak media.

Budi memang bukan nama baru di dunia modifikasi truk. Dia membuka bengkel karoseri truk yang dinamakan New Manja. Bengkel tersebut sangat dikenal karena berbagai modifikasi yang mereka buat berhasil jadi juara kontes modifikasi.

Termasuk modifikasi buatanya adalah New Manja Holiday. "Konsepnya sendiri hotel berjalan dengan merubah bak bagian belakang menjadi tempat tidur seperti di kamar,” tambah Pemuda dari Dusun Karangsari, Kelurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari, Gunungkidul tersebut.