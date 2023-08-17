Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuan Harvard Yakini Ada Andil Alien di Alam Semesta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:10 WIB
Ilmuan Harvard Yakini Ada Andil Alien di Alam Semesta
Misteri Alien (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Seorang fisikawan di Harvard University, Avi Loeb baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Dia mengatakan bahwa alam semesta mungkin dibuat oleh alien di sebuah laboratorium super canggih.

Loeb menyebut berkat kecerdasan tinggi alien, mereka mampu untuk menciptakan bayi alam semesta. Dia bahkan tak sungkan mengatakan makhluk ini bahkan mungkin bertanggung jawab atas alam semesta.

Loeb mengatakan bahwa bayi alam semesta dapat diciptakan di laboratorium, yang hanya mungkin dilakukan dengan teknologi gravitasi kuantum, kombinasi dua pilar fisika modern, yakni mekanika kuantum dan gravitasi.

Mekanika kuantum adalah cabang studi ilmiah yang berusaha menjelaskan dan menetapkan aturan bagaimana partikel yang lebih kecil dari atom berperilaku. 

Bersama-sama, pilar-pilar tersebut memberikan gambaran yang konsisten dan lengkap tentang sifat gravitasi pada tingkat kuantum dan membantu kita memahami perilaku alam semesta pada tingkat yang paling mendasar.

Dalam op-ed untuk Scientific America, Loeb menulis bahwa dirinya tidak memiliki teori prediktif yang menggabungkan dua pilar fisika modern. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin telah mencapai prestasi ini dan menguasai teknologi menciptakan bayi alam semesta.

Sebagaimana dihimpun dari Dailymail, Kamis (17/8/2023), Loeb saat ini sedang mempelajari ratusan pecahan logam kecil yang ditemukan dari objek antarbintang.

Ini dilakukan terhadap objek antarbintang yang jatuh ke Samudera Pasifik yang mana temuannya akan segera diterbitkan dalam beberapa minggu mendatang.

