Microsoft Diduga Bisa Intip Percakapan di Bing Chat

JAKARTA - Belakangan ramai soal kemampuan OpenAI dalam mengintip isi percakapan pengguna ChatGPT, kini tuduhan serupa dilontarkan ke Microsoft. Raksasa teknologi itu kabarnya bahkan bisa menyimpan semua isi percakapan pengguna Bing Chat.

Melansir Mashable, Kamis (17/8/2023), dugaan ini tidak lepas dari kebijakan baru Microsoft yang diperkenalkan pada bulan Juli lalu. Pada kebijakan itu dikatakan bahwa Microsoft akan memproses dan menyimpan input data pengguna mulai 30 September mendatang.

"Sebagai bagian dari penyediaan layanan AI, Microsoft akan memproses dan menyimpan input Anda ke layanan serta output dari layanan, untuk tujuan pemantauan dan mencegah penggunaan atau keluaran layanan yang kasar atau berbahaya," kata Microsoft.

Tidak jelas berapa lama percakapan akan disimpan namun menurut pembacaan Register tentang klausul baru "Layanan AI" dalam persyaratan layanan, Microsoft dapat menyimpan percakapan pengguna dengan Bing jika pengguna bukan mengatasnamakan perusahaan.

Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait kabar yang beredar, dan juru bicara dari Microsoft menolak berkomentar. Perusahaan hanya menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan produk dan layanan yang lebih baik untuk pengguna.

"Kami secara teratur memperbarui persyaratan layanan kami untuk mencerminkan produk dan layanan kami dengan lebih baik. Pembaruan terbaru kami untuk Perjanjian Layanan Microsoft mencakup penambahan bahasa untuk mencerminkan kecerdasan buatan dalam layanan kami dan penggunaannya yang sesuai oleh pelanggan," kata perwakilan Microsoft.