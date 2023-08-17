Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Microsoft Diduga Bisa Intip Percakapan di Bing Chat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:18 WIB
Microsoft Diduga Bisa Intip Percakapan di Bing Chat
Microsoft dilaporkan bisa curi data pengguna Bing Chat (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Belakangan ramai soal kemampuan OpenAI dalam mengintip isi percakapan pengguna ChatGPT, kini tuduhan serupa dilontarkan ke Microsoft. Raksasa teknologi itu kabarnya bahkan bisa menyimpan semua isi percakapan pengguna Bing Chat. 

Melansir Mashable, Kamis (17/8/2023), dugaan ini tidak lepas dari kebijakan baru Microsoft yang diperkenalkan pada bulan Juli lalu. Pada kebijakan itu dikatakan bahwa Microsoft akan memproses dan menyimpan input data pengguna mulai 30 September mendatang.

"Sebagai bagian dari penyediaan layanan AI, Microsoft akan memproses dan menyimpan input Anda ke layanan serta output dari layanan, untuk tujuan pemantauan dan mencegah penggunaan atau keluaran layanan yang kasar atau berbahaya," kata Microsoft.

Tidak jelas berapa lama percakapan akan disimpan namun menurut pembacaan Register tentang klausul baru "Layanan AI" dalam persyaratan layanan, Microsoft dapat menyimpan percakapan pengguna dengan Bing jika pengguna bukan mengatasnamakan perusahaan.

Microsoft tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait kabar yang beredar, dan juru bicara dari Microsoft menolak berkomentar. Perusahaan hanya menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan produk dan layanan yang lebih baik untuk pengguna.

"Kami secara teratur memperbarui persyaratan layanan kami untuk mencerminkan produk dan layanan kami dengan lebih baik. Pembaruan terbaru kami untuk Perjanjian Layanan Microsoft mencakup penambahan bahasa untuk mencerminkan kecerdasan buatan dalam layanan kami dan penggunaannya yang sesuai oleh pelanggan," kata perwakilan Microsoft.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement