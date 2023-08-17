Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Aplikasi Editing Foto yang Cocok untuk Feed Instagram Kamu!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:20 WIB
8 Aplikasi Editing Foto yang Cocok untuk Feed Instagram Kamu!
Aplikasi edit foto untuk Instagram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Instagram masih menjadi salah satu platform yang mengutamakan visual menarik. Bahkan banyak selebgram yang memiliki feed menarik karena foto mereka yang aesthetic.

Untuk melakukan hal tersebut sejatinya tidak terlalu sulit. Pasalnya banyak aplikasi edit foto yang bisa membantu kamu untuk mengedit foto menjadi lebih cerah, menarik, hingga menghilangkan objek yang dirasa tidak perlu.

Lantas apa saja aplikasi edit foto yang cocok untuk feed Instagram? Berikut rangkuman Okezone Techno

1. Adobe Lightroom

Aplikasi ini menjadi aplikasi edit foto Instagram terbaik dan mudah digunakan. Banyak tutorial yang bisa kamu coba di Youtube meski hanya mengakses versi gratis. Selain itu ada juga efek yang diperjualbelikan dan bisa langsung kalian pilih sesuka hati.

2. VSCO

VSCO menjadi salah satu aplikasi edit foto Instagram terbaik. Banyak inpirasi setelan editing yang bisa kamu pelajari dan utak-atik sendiri. Tentunya tanpa berlangganan kamu tetap bisa memanfaatkan semua fitur, kecuali efek-efek yang berbayar.

3. Snapseed

Aplikasi keluaran Google ini memungkinkan kamu membuka file JPEG dan RAW untuk mendesainnya secara efisien. Kamu juga bisa menggunakan healing tool untuk menghapus objek di dalam foto.

4. Air Brush

Suka selfie? Nah, AirBrush jadi aplikasi yang bisa menjernihkan foto kamu hanya dalam sekali sentuh. Aplikasi ini dapat dengan mudah untuk menyamarkan kerutan, hingga membuat senyum kamu menjadi lebih manis.

