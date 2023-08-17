Google Kembangkan AI yang Bisa Jadi Teman Curhat Manusia

JAKARTA - Google dilaporkan sedang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna mendapatkan nasihat atau masukan layaknya teman curhat.

Diberitakan oleh New York Times, Kamis (17/8/2023), Google menerbikan sejumlah proyek AI yang sedang mereka kembangkan dalam perusahaan DeepMind. Di sana mereka telah menguji teknologi baru yang mengubah AI generatif menjadi pelatih kehidupan pribadi.

Terdapat sejumlah model yang sedang dikembangkan di DeepMin. AI tersebut diharapkan setidaknya mampu menjalankan 21 jenis tugas pribadi dan profesional secara berbeda.

AI tersebut diharapkan mampu memberikan saran kepada seseorang, seperti ide, intrusksi perencanaan, hingga menjadi tutor untuk belajar.

Sejatinya teknologi tersebut sudah hadir di Google Bard. Tapi Google berusaha meningkatkan kemampuan AI mereka lewat DeepMind.