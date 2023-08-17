Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Kembangkan AI yang Bisa Jadi Teman Curhat Manusia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:13 WIB
Google Kembangkan AI yang Bisa Jadi Teman Curhat Manusia
AI Google (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Google dilaporkan sedang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna mendapatkan nasihat atau masukan layaknya teman curhat. 

Diberitakan oleh New York Times, Kamis (17/8/2023), Google menerbikan sejumlah proyek AI yang sedang mereka kembangkan dalam perusahaan DeepMind. Di sana mereka telah menguji teknologi baru yang mengubah AI generatif menjadi pelatih kehidupan pribadi.

Terdapat sejumlah model yang sedang dikembangkan di DeepMin. AI tersebut diharapkan setidaknya mampu menjalankan 21 jenis tugas pribadi dan profesional secara berbeda. 

AI tersebut diharapkan mampu memberikan saran kepada seseorang, seperti ide, intrusksi perencanaan, hingga menjadi tutor untuk belajar.

Sejatinya teknologi tersebut sudah hadir di Google Bard. Tapi Google berusaha meningkatkan kemampuan AI mereka lewat DeepMind.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement