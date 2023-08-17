Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Doodle Rayakan HUT RI ke-78 Lewat Ilustrasi Lomba 17-an

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:37 WIB
Google Doodle Rayakan HUT RI ke-78 Lewat Ilustrasi Lomba 17-an
Google Doodle HUT RI ke-78 (Foto: Google)
JAKARTA - Google Doodle ikut merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dengan ilustrasi lomba 17-an. Dengan latar warna-warni, Google Doodle juga memberikan historis singkat dari Hari Kemerdekaan RI.

Google Doodle mengaet seniman asal Indonesia, Diela Maharanie yang berbasis di Jawa Barat. Diela sendiri dikenal dengan karyanya yang penuh warna-warni.

Dalam keterangan Google Doodle, ilustrasi tersebut sekaligus menggambarkan tema HUT RI ke-78 yakni "Terus Melaju untuk Indonesia Maju" mewujudkan semangat gotong royong, kebersamaan untuk mempercepat pertumbuhan negara, dengan tetap menjaga kearifan lokal.

"Karya seni Doodle hari ini mewakili komunitas Indonesia yang berkumpul untuk memainkan permainan tradisional hari Kemerdekaan, mengingat pentingnya kolaborasi." tulis Google Doodle.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut ilustrasi halaman Google Doodle hari ini juga menggambarkan sejumlah lomba khas 17an, mulai dari balap karung, makan kerupuk, bulu tangkis, sepak takraw, dan panjat pinang.

"Selamat Hari Kemerdekaan ke-78!" tutup Google.

