HOME OTOTEKNO TECHNO

Kumpulan Tips Fantasy Premier League Gameweek 2 Biar Cepat Menang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |13:48 WIB
Kumpulan Tips Fantasy Premier League Gameweek 2 Biar Cepat Menang
Ilustrasi Permainan Fantasy Premier (Foto:Freepik)
A
A
A

PERMAINAN Fantasy Premier League (FPL) Gameweek 2 saat ini digandrungi oleh pecinta sepakbola. Dalam memainkannya, setiap player diharuskan melakukan registrasi di situs resmi yakni fantasy.premierleague.com atau pada aplikasi mobile. Setelah terdaftar, setiap player akan diberi modal sebesar 100 juta pounds.

Selain itu , bagi pemula pun juga bisa memainkanya agar tidak kalah saat beradu dengan para pecinta game ini. Salah satunya memerhatikan mengenai taktik permainan dari Fantasy Premier League (FPL) agar bisa menang.

Beberapa tips Fantasy Premier League (FPL) Gameweek 2 yang bisa Anda coba adalah membentuk sebuah susunan pemain yang nantinya dapat mengumpulkan poin sebanyak mungkin dalam 38 pertandingan Liga Inggris.

Perolehan poin ini dihitung berdasarkan performa pemain dalam tim, jumlah gol setiap pemain, jumlah assist, kartu kuning, dan lain sebagainya

Setelah itu, setiap player diharuskan memilih 1 pemain untuk menjadi captain dan 1 pemain untuk menjadi vice captain. Setiap pemain yang menjadi captain dan bermain, maka poin yang didapat dari pemain tersebut akan dikali dua.

Semua langkah itu harus dilakukan satu jam sebelum kick off pertandingan aslinya dimulai pada tiap minggunya (gameweek).

Halaman:
1 2 3
      
